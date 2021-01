Genoa-Bologna 2-0, balzo del Grifone per la salvezza

Vittoria importantissima per il Genoa che batte per 2-0 il Bologna in un vero e proprio scontro salvezza.

I primi tentativi sono di Destro e Criscito e di Vignato. Occasione per il Bologna ma vola Perin che nega il vantaggio a Orsolini.

Non sbaglia Zajc prima dell’intervallo in un’azione propiziata da Shomudorov in un momento d’oro. Pericoloso poco dopo Bani di testa, ma raddoppia ancora una volta Destro sull’errore di Schouten che si fa beffate da Eyango in pressione.

Il Grifone controlla il finale di gara e porta a casa punti importanti.

fc

GENOA-BOLOGNA 2-0

44′ Zajc, 55′ Destro

GENOA (3-5-2): Perin; Bani, Radovanovic, Masiello; Zappacosta, Behrami (46′ Eyango; 74′ Lerager), Badelj, Zajc, Criscito (46′ Ghiglione); Destro (86′ Melegoni), Shomurodov (81′ Pjaca). All. Ballardini

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; Tomiyasu, Danilo, Paz (82′ Poli), Hickey (60′ Dijks); Schouten (60′ Barrow), Dominguez; Orsolini (74′ Skov Olsen), Soriano, Vignato; Palacio (82′ Rabbi). All. Mihajlovic

Ammoniti: Radovanovic (G), Ghiglione (G)