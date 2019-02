Genoa, Banti ha diretto 26 volte il Grifone

L’incontro tra Genoa e Lazio di domenica al Ferraris vedrà l’arbitro Luca Banti dirigere la partita n° 221 in Serie A Tim. In carriera ha arbitrato nel massimo campionato per 26 volte incontri che vedevano in campo il Grifone, una in meno invece match che riguardavano i prossimi avversari. Banti sarà coadiuvato da Daniele Bindoni e Rodolfo Di Vuolo nelle vesti di assistenti, e da Marco Piccinini come quarto ufficiale. Rosario Abisso si occuperà della var e Alessandro Lo Cicero ricoprirà le funzioni di avar.

Incontri più o meno fortunati per il Grifone con il fischietto toscano, sperando che domenica sia un incrocio da tre punti.