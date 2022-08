Cade in moto in Valpolcevera e finisce nella boscaglia, soccorso: è grave

Brutto incidente questa notte, intorno alle 4.30, in via al Santuario di Nostra Signora della Guardia in Valpolcevera.

Un motociclista di 22 anni è caduto, per cause in fase di accertamento, dopo aver perso il controllo della moto ed è finito nella boscaglia.

Sul posto sono arrivati i soccorsi con il personale sanitario e i vigili del fuoco.

I pompieri hanno recuperato il ferito che era finito in una zona impervia.

Una volta raggiunto e stabilizzato, il ferito è stato affidato alle cure sanitarie e trasportato in codice rosso all’ospedale.