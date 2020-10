Genoa, Banca Sistema nuovo sponsor di maglia

Il Genoa Cfc comunica di aver sottoscritto un accordo di Main Sponsorship con Banca Sistema per la stagione sportiva 2020/21. Il logo di Banca Sistema comparirà sul fronte delle maglie ufficiali utilizzate in Campionato, oltre che su tutte le forniture sportive in dotazione ai tesserati. La Dirigenza ringrazia il management di Banca Sistema per questa scelta di promozione delle proprie attività finanziarie nell’ambito della partnership in essere con il Club di calcio più antico in Italia.

La Società rende noto di aver stipulato inoltre un contratto annuale con l’azienda Synlab, leader europeo nella settore della diagnostica medica, che assume con decorrenza immediata la qualifica di Sleeve Sponsor. L’intesa prevede l’esposizione del marchio Synlab sulle maniche delle divise di gioco della prima maschile e femminile, in aggiunta a tutti gli spazi e le opportunità promo pubblicitarie previste per gli sponsor di maglia. Il Genoa Cfc ringrazia il CdA di Synlab per la fiducia accordata.