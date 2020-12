Genoa, Ballardini già al lavoro a Pegli: cambio ufficiale

E’ stato ufficializzato il cambio di allenatore il casa Genoa. Rolando Maran non è più l’allenatore del Genoa. Il tecnico trentino è stato esonerato questa mattina. A comunicarlo la società rossoblù con una nota.

“Il Genoa Cfc comunica di aver sollevato dall’incarico il tecnico Rolando Maran. La Società ringrazia l’allenatore e il suo staff per l’impegno dimostrato”.

Al suo posto arriva Davide Ballardini che nel pomeriggio dirigerà il primo allenamento. Il nuovo tecnico è già arrivato al centro sportivo di Pegli. E’ la quarta volta che il Genoa si affida a Ballardini per centrare la salvezza.

Fatale per Maran è stata la sconfitta per 2-0 subita dal Benevento. In 13 giornate il tecnco aveva ottenuto solo un successo, quello sul Crotone alla prima giornata. Il Genoa è penultimo in classifica con 7 punti