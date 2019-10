E’ ancora in dubbio la posizione di mister Andreazzoli che si gioca la propria panchina nella sfida di sabato sera contro il Milan.

Uno dei nomi è quello di Francesco Guidolin, tecnico navigato con una lunghissima carriera alle spalle e fermo ormai da qualche anno per propria volontà più che per mancanza di offerte. Per lui si tratterebbe di un ritorno anche se nella prima occasione non sedette mai sulla panchina del club in gare ufficiale visto che il club venne retrocesso in Serie C dopo lo scandalo che coinvolse il club ligure in merito alla sfida contro il Venezia in Serie B.

L’altro nome porta a un calciatore che ha vestito la maglia rossoblù in anni recenti prima di vincere con Inter e Paris Saint-Germain: si tratta di Thiago Motta che ha intrapreso la carriera da allenatore dopo aver smesso col calcio giocato. Per lui sarebbe la prima panchina in assoluto in carriera.