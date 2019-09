Genoa, Andreazzoli e i suoi riprendono i lavori

Ripartire, ingranare la marcia e sfruttare la sosta per continuare il lavoro di fino e non. Lo “sbozzamento del marmo” auspicato da mister Andreazzoli passa anche da questi dieci giorni di allenamenti al Signorini in attesa della ripresa della Serie A TIM. Sulla soglia l’Atalanta, terza nell’ultimo campionato. Nel mezzo l’amichevole a Chiavari con l’Entella. Nel pomeriggio la squadra si è ritrovata al Signorini e ha ripreso da dove aveva lasciato lunedì. Assenti i nazionali. Presenti anche gli ultimi acquisti della campagna estiva, oltre a numerosi elementi della Primavera di mister Chiappino. Il Grifone non molla in vista dei prossimi impegni.

