Genoa, ancora fermi gli allenamenti per i rossoblu

Dopo il rinvio di Genoa-Torino i giocatori rossoblu non hanno ripreso gli allenamenti per via dei nuovi casi positivi che si sono verificati.

Non sono previsti al momento allenamenti in casa Genoa né alcuna attività al centro sportivo Signorini nella giornata di oggi, in attesa dei risultati dei tamponi di controllo ai quali sono stati sottoposti i giocatori risultati negativi. La situazione però è in evoluzione e potrebbe variare nel pomeriggio.

Nel frattempo in mattinata visite mediche per due nuovi arrivi: l’attaccante uzbeko Eldor Shomurodov e il difensore Mattia Bani i cui contratti verranno perfezionati nei prossimi giorni. Attesa a breve invece l’ufficialità per il prestito di Gianluca Scamacca, l’attaccante in arrivo dal Sassuolo.