Crolla strada Col di Tenda in Francia. Esondato Roja a Ventimiglia

Ieri una porzione di Statale 20 del Col di Tenda è crollata a causa della piena del fiume Roya, sul versante francese dell’omonima vallata, dove la strada in quel tratto prende il nome di RD6204.

La è stata chiusa al transito anche a partire dal chilometro 102, nel comune di Limone Piemonte sempre per l’ondata di maltempo.

Questa notte si è verificata l’esondazione del Roja a Ventimiglia.

Il fiume ha rotto gli argini nei pressi della passerella Squarciafichi, inondando dapprima la strada che corre lungo l’argine all’altezza dei giardini Reggio.

Poi c’è stato un peggioramento della situazione con l’acqua ha raggiunto il centro fino ad arrivare in via Cavour e in via Trossarelli, sommergendo anche alcune auto parcheggiate.

Il sindaco Gaetano Scullino ha invitato i suoi cittadini a restare a casa.

La piena del Roja ha anche distrutto la passerella Squarciafichi, passaggio pedonale che collega il lungo Roja dall’altezza dei giardini pubblici Tommaso Reggio a via Trossarelli. (foto Facebook di Marcello Bevilacqua).