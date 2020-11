Genoa, allenamenti a Pegli per la squadra rossoblu

C’è un serbatoio da riempire dopo aver dosato giocoforza ritmi e risorse nel guado dei guai sanitari prima, e del concentramento di impegni poi, durante il periodo trascorso. Mister Maran e lo staff hanno messo in agenda allenamenti tutti i giorni fino a domenica inclusa. L’intento è di accelerare per mettere benzina nel motore e approfondire l’assimilazione delle conoscenze. Il gruppo squadra è tornato al ‘Signorini’ questa mattina per smarcare un programma inaugurato dai preamboli in palestra, corse, sprint e slalom all’aperto, esercitazioni tattiche e fase tecnica culminata con una partita. Tra screening di routine, colazione e pranzo, le attenzioni sono puntate pure su controlli medici e regime alimentare. A livello di infermeria si avvicina il rientro di Shomurodov. Per l’attaccante uzbeko è previsto un innesto graduale dai prossimi giorni. Lavori differenziati per gli altri.