Genoa, abbonamenti saliti a 17.200: domani ultimo giorno

Ultime ore per sottoscrivere gli abbonamenti al Ticket Office. Domenica è il giorno conclusivo per acquistare i titoli di accesso stagionali (saliti a 17.200 nella mattinata di sabato), esclusivamente presso la rivendita ufficiale del Porto Antico aperta dalle 10 alle 19 in orario continuato.

La quota di 17.577 della scorsa stagione sportiva è sempre più vicina. Gli abbonamenti domenica non saranno invece acquistabili alle biglietterie dello stadio Ferraris, in via Monnet, fronte tribuna, dove a partire dalle 16 sarà invece possibile rifornirsi dei biglietti per assistere all’esordio con l’Empoli, primo incontro di campionato del Grifone dopo il rinvio con il Milan. Domenica i tagliandi per il match saranno reperibli, oltre che al Ticket Office, nelle poche ricevitorie Listicket aperte nei festivi e sul sito www.listicket.com. In tribuna sarà presente un componente lo staff tecnico della Nazionale A.