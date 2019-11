Genoa, a Napoli senza Favilli, Criscito e Kouamè

Esercizi per allenare la rapidità, trasformazioni sul terreno di gioco, prove tattiche come se piovesse e movimenti a fisarmonica. La squadra è partita al termine della rifinitura: un concentrato dei lavori svolti in settimana. Thiago Motta e lo staff hanno tratto le conclusioni prima di varare la lista dei 23 a disposizione per l’anticipo al San Paolo (diretta tv al Museo su maxi-schermo previa prenotazione alla Fondazione). Non fanno parte della comitiva, oltre a Kouamè (Coppa d’Africa U.23) e Sturaro (convalescente), Criscito e Favilli reduci da infortuni muscolari. “Non ha senso rischiare” aveva premesso l’allenatore in conferenza. Forfait anche per Saponara. In Campania seguiranno il team oltre 150 supporter.