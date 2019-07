Genoa, 1000 abbonamenti al giorno venduti

Mille abbonamenti di media acquistati ogni giorno. L’alba della ‘Campagna Abbonamenti’ 2019/20, “Ogni minuto, ogni goal, ogni respiro”, sorge con dati strapositivi. Quota 2mila in questa fase riservata alle prelazioni per esercitare i rinnovi, c’è tempo sino al 9 agosto, è stata raggiunta venerdì sera. Circa il 75% delle sottoscrizioni sono state effettuate al Ticket Office del Genoa Museum and Store al Porto Antico, aperto tutti giorni dalle 10 alle 19, nessuno escluso, in questo primo periodo. La restante parte sono state formalizzate on-line (quasi 400 abbonamenti), ricevitorie e call center (in totale un centinaio). Tra la documentazione da presentare, non va dimenticato il modulo da compilare, scaricabile dal sito del Genoa o reperibile al Ticket Office.