Nuove regole su quarantena e super Green pass in vigore da oggi

E’ stato pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale (DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 228) il decreto legge adottato dal Consiglio dei ministri che contiene le nuove regole per la quarantena e il super Green pass. Con le norme che sono in vigore da oggi.

Sempre oggi è stata emanata la circolare del ministero della Salute con gli aggiornamenti sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione della nuova variante Omicron.

In pratica nessuna quarantena per i soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, o abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, o siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, con obbligo di indossare mascherine tipo FFP2 per almeno 10 giorni.

Il periodo di auto-sorveglianza termina al 5° giorno.

In caso di contatti a alto rischio, i sanitari devono inoltre eseguire tamponi giornalieri fino al 5° giorno.

Dal Cdm estensione super Green pass e rimodulazione quarantene

Il link alla Gazzetta Ufficiale: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-30&atto.codiceRedazionale=21G00255&elenco30giorni=true