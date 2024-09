Gandolfo ringrazia Volpi e dà il benvenuto alla famiglia Behring

La Pro Recco passa alla famiglia Behring. Il sindaco Carlo Gandolfo ringrazia Volpi, dà il benvenuto alla nuova proprietà.

Il primo cittadino guarda al futuro della pallanuoto con la rigenerazione della piscina Punta Sant’Anna. Con l’ufficializzazione del passaggio di proprietà della Pro Recco alla famiglia Behring, Gandolfo ha voluto esprimere il suo ringraziamento a Gabriele Volpi per i 20 anni di impegno e successi sportivi di caratura internazionale.

«Ringrazio Gabriele Volpi per aver saputo creare l’eredità del club più titolato nella storia della pallanuoto, trasformandolo in una leggenda sportiva – ha dichiarato Gandolfo – e ha gestito con cura la transizione, affidando la squadra a una nuova proprietà solida e appassionata. Un benvenuto alla famiglia Behring, alla quale auguro buon lavoro e successo. Massima disponibilità da parte dell’Amministrazione comunale per lavorare insieme, come già fatto in passato».

In seguito all’approvazione della Federazione Italiana Nuoto, arrivata nella giornata di martedì, la Pro Recco potrà scendere in campo già da questa sera in Euro Cup, mantenendo la storica denominazione e i colori che hanno fatto sognare generazioni di sportivi e appassionati. Gandolfo ha anche voluto sottolineare l’impegno per il futuro della pallanuoto a Recco, facendo riferimento ai lavori di rigenerazione della piscina Antonio Ferro di Punta Sant’Anna.

«Non si è mai fermato il lavoro per il restyling dell’impianto sportivo – ha aggiunto il sindaco – ci auguriamo che Regione Liguria, subito dopo le elezioni, confermi il finanziamento di 3.700.000 euro accordato dall’amministrazione uscente, quale cofinanziamento per la realizzazione dell’opera». ABov