Gambiano reagisce ad un controllo con violenza, agente ferito

Ieri, a Savona, i poliziotti delle Volanti e del Reparto Prevenzione Crimine di Genova, nel corso di un servizio straordinario di controllo finalizzato alla prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un ventiduenne della Gambia, per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

L’uomo, che in passato era stato già arrestato per reati inerenti gli stupefacenti, nel corso del servizio è stato fermato per un controllo e, non solo si è rifiutato di mostrare i documenti per farsi identificare, ma si è scagliato contro gli agenti, aggredendoli e lanciandogli contro anche una bottiglia di vetro.

Un poliziotto del Reparto Prevenzione Crimine di Genova impiegato nel servizio, nel tentativo di bloccarlo, ha riportato delle lesioni.

Visto lo stato di estrema agitazione è stato anche necessario l’intervento di un’ambulanza che ha accompagnato lo straniero presso l’ospedale San Paolo.

Poco lontano dal luogo del controllo è stata rinvenuto a terra un pacchettino di plastica contenente circa 7 gr di hashish, sequestrati a carico di ignoti.