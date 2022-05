Galata Museo del Mare: 21 e 22 maggio animazioni per le famiglie

Genova – Sabato 21 e domenica 22 alle ore 11.00 le famiglie, a bordo del sottomarino Nazario Sauro, andranno alla scoperta del primo sommergibile italiano visitabile in acqua. Al pomeriggio alle 16.30 i più piccoli potranno partecipare ad un’attività, lungo le sale del Museo, a tema Geronimo Stilton.

A tutte le famiglie o piccoli gruppi di adulti e bambini il Galata Museo del Mare mette in palio 50 kit Lilliput, uno strumento pensato per stimolare piccoli e adulti insieme nel percorso del museo.

Al terzo piano del museo, all’interno del MEM – Memoria e Migrazioni – le famiglie troveranno tre tappe dove si è fermata una sterna artica, un piccolo uccellino migratore di appena 100 grammi che compie 90.000 km all’anno che suggerirà spunti, giochi e attività da fare tutti insieme accanto alle opere in mostra.

L’obiettivo è rendere i visitatori protagonisti all’interno del museo anche grazie all’uso del Kit Lilliput, ogni membro della famiglia o del gruppo adulti-piccoli troverà la propria relazione personale con le opere e le scenografie del museo. I kit sono gratuiti e a disponibilità limitata: è possibile prenotare il kit inviando un’e-mail a didattica@galatamuseodelmare.it o scrivendo su WhatsApp al numero 348 4599953 – 345 9301484

Il costo della visita guidata al sottomarino e all’attività in compagnia di Geronimo Stilton è di 4 € a persona non comprensivi del biglietto d’ingresso. Punto di ritrovo: qualche minuto prima dell’orario stabilito alla biglietteria del museo. Durata della visita: 1 ora e 30 circa. Si consiglia la prenotazione, tuttavia non è obbligatoria, inviando un messaggio via WhatsApp al numero 3484599953 e 3459301848

LILLIPUT PLUS – IL PROGETTO

LILLIPUT PLUS è un progetto cofinanziato dall’Unione Europea attraverso Erasmus Plus, volto ad innovare pratiche di coinvolgimento e partecipazione attiva delle famiglie con bambini nei musei e nei siti culturali europei di promozione storica, civica impegno e memoria.

I partner del progetto sono: la rete multidisciplinare Lilliput, guidata dall’Associazione We Love Moms – WLM (Italia) che si propone di rendere i musei spazi strategici per la crescita culturale e sociale dei bambini e delle loro famiglie; la rete internazionale Coalition of Sites of Conscience – ICSC Europe (Belgio) composta da 46 musei, siti storici e organizzazioni che si occupano del tema della memoria distribuiti in 21 diversi paesi e rappresentati in questo progetto da 3 musei selezionati dalla stessa rete SOC: Il Galata Museo del Mare di Genova, Il museo Our Lord in the attic di Amsterdam e il War Childhood Museum di Sarajevo.

I principali target del progetto sono gli operatori museali che conducono le attività educative, e mira a sviluppare competenze e metodologie per consentire loro di promuovere pratiche e approcci partecipativi nei musei per un coinvolgimento maggiore ed efficace delle famiglie con bambini di età compresa tra 0 e 10 anni.

I risultati attesi a lungo termine non sono solo un aumento della partecipazione del gruppo target delle famiglie e dei bambini nelle attività museali, ma anche la loro partecipazione attiva e piena soddisfazione in termini di accessibilità, inclusione, apprendimento e qualità delle iniziative offerte. In questo modo, il pubblico diventerà naturalmente ambasciatore dei musei che visita e in generale della promozione di attività culturali a misura di famiglia nei musei.

Il progetto LILLIPUT + ha la durata di un anno e prevede diverse iniziative, tra cui lo studio delle buone pratiche a livello nazionale e internazionale, il rafforzamento delle capacità degli operatori culturali, il test della metodologia Lilliput nei musei coinvolti.

Al termine del progetto, risultati del progetto e altri dati e informazioni utili saranno presentati in una conferenza internazionale che si terrà il 28,29, 30 settembre 2022 al Galata Museo del Mare di Genova, che sarà anche occasione di networking e di confronto su future collaborazioni e iniziative.

Orari Galata Museo del Mare: il museo è aperto tutto ii giorni dalla 10 alle 19 (ultimo ingresso ore 18).

Biglietti: Galata Museo del Mare e Sommergibile Nazario Sauro: intero 17.00 euro; ridotto 12.00, scuole 7.50 euro, famiglie 38.00 euro.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 0102533555, www.galatamuseodelmare.it