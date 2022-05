Interruzione idrica per il 24 maggio a Genova -San Fruttuoso

Genova – Iren Acqua comunica che, a causa di lavori di manutenzione della rete idrica, il giorno martedì 24 maggio 2022 dalle ore 08:30 alle ore 15:00 si potranno verificare irregolarità nel servizio nelle seguenti vie del comune di Genova interessate dalla manovra:

• Via Donaver

• Via Gaulli

• Via Madre Rosa Bianchi

• Salita Arzani

• Via San Fruttuoso

• Via Imperiale

• Salita Vecchia Nostra Signora del Monte

• Via Giovanni Torti dal 24 al 32

• Passo Resa Villa Migone

• Via Paolo Revelli Beaumont

• Via Repetto

Si precisa che nelle le vie citate sono presenti anche tubazioni non interessate dai lavori che continueranno il normale servizio.

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.

