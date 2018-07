La notte scorsa a Cogoleto i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Arenzano hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato un brasiliano di 18 anni, residente a Genova.

Il giovane, a seguito di attività investigativa, è stato infatti identificato come uno dei ladruncoli che, in concorso con altri rimasti per ora ignoti, si è reso responsabile del furto di una ruota di un bicicletta che si trovava parcheggiata sulla pubblica via nel Comune del Ponente genovese.