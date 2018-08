Furti anche in Chiesa, rubano da cassette elemosina: denunciati due romeni

Furti in Chiesa. I carabinieri ieri hanno preso due ladri di elemosine, che avevano messo a segno un colpo a Diano Marina.

Si tratta di due romeni che avevano tentato di confondersi tra turisti e fedeli che affollano la città turistica del Ponente ligure, ma sono stati intercettati e denunciati dai militari.

Ad avvertire il 112 sono stati proprio alcuni turisti, che avevano notato la coppia sospetta.

Entrambi gli stranieri sono risultati residenti in Liguria, uno in provincia di Imperia e l’altro in quella di Savona.

I carabinieri hanno sequestrato un gancio appositamente modificato per prelevare i soldi dalle cassette dell’elemosina e una piccola torcia elettrica.

Oltre alla denuncia per furto, i carabinieri hanno richiesto al questore di Imperia il rilascio del foglio di via obbligatorio per tre anni.