Fugge alla vista degli agenti. Bloccato, trovato con la droga

E’ successo ieri intorno a mezzogiorno alla Spezia

Verso le ore 12.00 di ieri lunedì 28 novembre, le Volanti della polizia effettuavano un controllo volto al contrasto dello spaccio di droga presso Piazza Brin.

Alla vista delle pattuglie un individuo, fermo in compagnia di altre persone sotto il porticato della piazza, si dava precipitosamente alla fuga verso via Roma in direzione del centro cittadino.

Gli agenti, scesi velocemente dall’auto di servizio, si ponevano all’inseguimento dell’uomo che percorreva via Milano in direzione Corso Cavour, imboccando via Venezia dove lanciava un pacchetto di fazzoletti.

Il soggetto rincorso terminava la sua fuga invia Gramsci, bloccato dagli agenti, nei confronti dei quali opponeva resistenza sferrando calci e spinte, divincolandosi e cercando ancora la fuga.

L’uomo, un 20enne privo di documenti d’identità, veniva quindi condotto presso gli uffici della Questura, dove si poteva appurare che all’interno del pacchetto di fazzoletti, di cui il giovane voleva disfarsi, era contenuta una sostanza polverosa bianca ed una sostanza solida verde scura.

I test eseguiti dal personale della Polizia Scientifica hanno stabilito che si trattava di cocaina del per 7,45 gr di qualità cosiddetta “pura” pronta per essere suddivisa in dosi e spacciata ed una modica quantità di hashish.

Il giovane, già gravato da precedenti specifici, veniva quindi arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e resistenza a Pubblico Ufficiale e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che nella mattinata odierna ha convalidato l’arresto.