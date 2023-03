FS, offerta di lavoro: ricerca capitreno e Costomer advisors

Ferrovie dello Stato: offerta di lavoro ricerca capitreno e Costomer advisors.

Offerta di lavoro: Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca diplomati da inserire in un percorso formativo professionalizzante per Capitreno e Customer Advisors in Trenitalia SpA per la Regione Liguria.

La descrizione delle Posizioni Ricercate: Capo Treno.

Sarà l’immagine dell’Azienda per i passeggeri, Brand Ambassador e garante della qualità dei nostri servizi a bordo treno per la migliore esperienza di viaggio dei nostri clienti.



Il giovane sarà il punto di riferimento per i viaggiatori sottobordo e a bordo del treno: accoglierai, orienterai, informerai i clienti dando indicazioni in modo chiaro, trasparente e professionale, e verificherai i titoli di viaggio dei passeggeri provvedendo, se necessario, alla loro regolarizzazione.



Sarà responsabile del trasporto delle persone garantendo loro un servizio sicuro, puntuale e confortevole nel pieno rispetto delle regole, delle procedure e delle norme di sicurezza, anche in situazioni stressanti.

Customer Advisor.

Sarai l’immagine dell’Azienda per i viaggiatori, curerai la qualità dei nostri servizi a terra per offrire ai clienti un’esperienza di eccellenza in stazione. Sarai il punto di riferimento in stazione: accoglierai, orienterai ed informerai i clienti in modo chiaro e trasparente anche in caso di criticità. Svolgerai attività di promozione, vendita e realizzazione dei nostri servizi. Sarai orientato alle Persone di cui intercetterai i bisogni al fine di offrire servizi in linea con le loro esigenze ed aspettative.

Tipologia contrattuale di inserimento: contratto di apprendistato professionalizzante. Sede: Regione Liguria. Requisiti Richiesti:

L’età del candidato compresa tra i 18 e i 29 anni in relazione alla tipologia contrattuale di inserimento;

Diploma di scuola superiore quinquennale tra i seguenti indirizzi di studio: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane; Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico/ottico.

Gestione delle acque e risanamento ambientale. Industria e artigianato per il Made in Italy. Pesca commerciale e produzioni ittiche; Servizi culturali e dello spettacolo. Servizi per la sanità e l’assistenza sociale; Servizi Commerciali; Geometra; Ragioneria. Amministrazione, Finanza e Marketin. Sistema Moda. Grafica e Comunicazione; Costruzioni Ambiente e Territorio. Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera.

Turismo; Agraria, Agroalimentare e Agroindustria; Chimica, Materiali e Biotecnologie. Licei Artistico; Classico. Linguistico; Liceo Musicale e Coreutico, Scientifico, Scienze Umane.

Conoscenza della lingua inglese almeno nel livello B2 secondo il Quadro Comune Europeo (da indicare nell’apposito campo del form on-line). Residenza nella regione Liguria. Requisito preferenziale: il voto di diploma può essere utilizzato come requisito preferenziale.



Se il giovane ha la volontà di metterti in gioco e cogliere l’opportunità di far parte del Gruppo FS Italiane candidati a questa offerta di lavoro entro il 3 aprile 2023.