Francia, dal 14 marzo via mascherine e pass vaccinale e in Italia?

Oggi la Francia ha annunciato che dal 14 marzo non verrà più utilizzato il pass vaccinale e l’uso della mascherina al chiuso.

L’annuncio è stato fatto oggi durante la trasmissione “13 Hours sull’emittente TF1 (Télévision française 1) dall’ex sindaco di Prades ed attuale primo ministro Jean Castex.

Le dichiarazioni, in merito alle norme di salvaguardia dalla Covid 19 ed in seguito alla diminuzione del contagio da Omicron, sono avvenute a pochi giorni dalla fine dell’uso della mascherina all’aperto

Così a partire da lunedì 14 marzo in Francia la mascherina non sarà più obbligatoria al chiuso, ad eccezione dei mezzi pubblici.

Per l’occasione il presidente del Consiglio ha annunciato anche la revoca del pass vaccinale.

Resta comunque in vigore il pass sanitario e l’obbligo di vaccinazione per gli operatori sanitari.

In Italia la situazione è differente. Se da venerdì 11 febbraio le mascherine all’aperto non sono più obbligatorie, a prescindere dal colore della regione, l’uso delle stesse resta obbligatorio nei luoghi al chiuso.

Inoltre per quanto riguarda il green pass, lo stesso rimane in vigore fino a data da destinarsi.

Proprio oggi, è stato votato dal Senato l’obbligo vaccinale per gli over 50.

Uniche date certe quella del 15 giugno del 2022 come data ultima per l’obbligo vaccinale per gli over 50 e la fine dello stato d’emergenza per il Covid-19 al 31 marzo.

Da quel momento ci sarà un nuovo stato di emergenza (unici in tutta Europa), fino al dicembre 2022, ma per la guerra in Ucraina.