France Soir su Twitter sta riportando la notizia per la quale il prof Luc Montagnier, sarebbe morto ieri alla presenza dei suoi figli.

“Le professeur Luc Montagnier – cinguetta France Soir su Twitter – prix Nobel de médecine 2008, s’est éteint paisiblement le 8 février 2022 en présence de ses enfants.

18 août 1932 – 8 février 2022”.

(Il professor Luc Montagnier, Premio Nobel per la Medicina 2008, è morto pacificamente l’8 febbraio 2022 alla presenza dei suoi figli. 18 agosto 1932 – 8 febbraio 2022).

Le professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine 2008, s’est éteint paisiblement le 8 février 2022 en présence de ses enfants.

18 août 1932 – 8 février 2022

I pareri sono, però, discordanti

C’è chi sostiene che quanto riportato sul social del noto quotidiano francese, sia una notizia errata, insomma una fake news.

In effetti non si troverebbe conferma sulla versione online del quotidiano e ci sarebbero diverse smentite.

La notizia ha fatto il giro dei social. In tanti hanno hanno mostrato il loro cordoglio, altri, al contrario, hanno smentito la notizia. “Il Premio Nobel per la Medicina 2008 vittima di una stupida montatura. La falsa notizia della morte del Premio Nobel 2008 per la Medicina, annunciata martedì pomeriggio su Twitter, ha provocato una frenesia mediatica senza precedenti. Niente panico, a 89 anni Luc Montagnier è ancora vivo e vegeto.”, si legge in un post.

Aggiornamento

Notizie, non troppo rassicuranti arrivano, però, da Alexandra Henrion-Caude, scienziata, ricercatrice, specialista de l’ARN. Fondatrice de l’Institut de Recherche SimplissimA nonché amica di Luc Montagnier. Su Twitter Alexandra Henrion-Caude circa due ore fa scriveva: “DEUIL NATIONAL Il s’est tout simplement sacrifié à la tâche de sauver ce qui pouvait encore l’être Un homme d’une rare intelligence, curieux de tout Le sens de servir jusqu’au bout Fidèle à la Science jusqu’au bout Intense douleur et immense reconnaissance MERCI CHER PROFESSEUR!” (LUTTO NAZIONALE Si è semplicemente sacrificato al compito di salvare ciò che poteva ancora essere salvato.

Un uomo di rara intelligenza, curioso di tutto. Il significato di servire fino alla fine Fedele alla scienza fino alla fine. Dolore intenso e immensa gratitudine GRAZIE CARO PROFESSORE!)

DEUIL NATIONAL

Il s’est tout simplement sacrifié à la tâche de sauver ce qui pouvait encore l’être

Un homme d’une rare intelligence, curieux de tout

Le sens de servir jusqu’au bout

Fidèle à la Science jusqu’au bout

Intense douleur et immense reconnaissance

MERCI CHER PROFESSEUR!

Luc Montaigner era arrivato lo scorso 15 gennaio 2022 in Italia a Milano per partecipare ad una manifestazione “No green pass”.