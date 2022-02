Il prof. Luc Montagnier è mancato a Neuilly-sur-Seine

Purtroppo la notizia della morte di Luc Montagnier è stata confermata da France Soir.

Il noto giornale francese scrive “À l’âge de 89 ans (18 août 1932 – 8 février 2022), le professeur Luc Montagnier s’est éteint à l’hôpital américain de Neuilly-sur-Seine. Le docteur Gérard Guillaume, un de ses plus fidèles collaborateurs, nous confie qu’il est parti en paix, entouré de ses enfants…”

Luc Montagnier è deceduto ieri, martedì 8 febbraio, all’ospedale americano di Neuilly-sur-Seine nel dipartimento Hauts-de-Seine, vicino a Parigi.

Ne da conferma, fra gli altri, il dottor Gérard Guillaume, uno dei suoi più fedeli collaboratori, che spiega come Montagnier sia mancato in pace, circondato dai suoi figli.

Montagnier aveva 89 anni, era, infatti nato il 18 agosto 1932. Era un biologo e virologo, ma anche e soprattutto un uomo di notevole intelligenza, che viveva per la scienza.

Era stato nominato Premio Nobel per la Medicina nel 2008 per la scoperta del virus dell’AIDS e durante la sua vita ha lavorato al fianco dei più grandi istituti scientifici del mondo.

Direttore di ricerca emerito al CNRS, professore all’Institut Pasteur, direttore del Center for Molecular and Cellular Biology al Queens College della City University di New York, direttore di un istituto di ricerca alla Jiao-tong University di Shanghai. Ha sostenuto per molti anni l’Accademia delle Scienze e l’Accademia Nazionale di Medicina attraverso la sua ricerca. Per questo ha ricevuto innumerevoli premi e riconoscimenti.

Nonostante la sua età avanzata e nonostante tutte le critiche ricevute in vita, da parte della comunità scientifica, Luc Montagnier si è sempre battuto per la scienza libera.

Approfondimento su France Soir: https://www.francesoir.fr/societe-sante/leminent-professeur-luc-montagnier-sest-eteint-le-8-fevrier-2022