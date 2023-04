Fiorentina-Samp, gol protagonista al Franchi

In tutti gli ultimi sette confronti tra Fiorentina e Samp, giocati al Franchi in Serie A entrambe le squadre hanno trovato la rete (23 gol totali, una media di 3.3 a match) – l’ultima occasione in cui una delle due squadre non ha trovato la via della rete in casa della Viola risale al 4 aprile 2015 (2-0 firmato dalle reti di Alessandro Diamanti e Mohamed Salah per i padroni di casa). La Fiorentina ha vinto l’ultima sfida interna contro la Sampdoria in Serie A (3-1 il 30 novembre 2021) e non colleziona due successi casalinghi di fila contro i blucerchiati nel torneo dal periodo tra il 2013 e il 2015 (entrambi con Vincenzo Montella in panchina).