Entella, patron Gozzi: Rimpianti ma la stagione non è finita

79 punti, 46 nel girone di ritorno, e terzo posto in classifica. Pochi giorni dopo la fine del campionato, è il presidente Antonio Gozzi a fare il punto della situazione in casa Entella.

“È inevitabile che ci siano rimpianti quando le distanze sono così ridotte. Nel girone d’andata abbiamo perso qualche punto di troppo che alla fine, dopo una lunga e importante rincorsa, ha pesato sull’esito finale. Un po’ di amarezza resta, ma non va dimenticato quanto di buono ha fatto questo gruppo di lavoro, che è cresciuto tantissimo nel corso della stagione. Nessuno in Italia a livello professionistico ha fatto meglio dell’Entella nel 2023: 46 punti sono moltissimi. La squadra merita applausi, ma la nostra stagione non è ancora finita. Ora bisogna resettare e recuperare forze, soprattutto a livello mentale, ma questo probabile spostamento dei play off non aiuta nessuna”.

“A Siena abbiamo dato un segnale importante. Siamo stati tosti e cinici. Ramirez? Un sogno per la categoria e per l’Entella. Si è confermato un grande giocatore, con enorme umiltà si è calato benissimo in una categoria che non è la sua. Ha espresso una “garra“ tutta sudamericana. Si merita altri palcoscenici, ho sempre detto che è libero di scegliere cosa fare, ma oggi ce lo godiamo“. Il presidente, infine, si è soffermato sui play off, che l’Entella inizierà dal primo turno Nazionale. “Si tratta di un nuovo campionato. Spesso emergono squadre a sorpresa, ma credo fortemente nel Mister e nel gruppo. Per noi vincere significa tornare in Champions League, questo rappresenta la serie B per un comune di 27 mila abitanti come Chiavari“.