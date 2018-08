Finita allerta, ripresi i lavori di rimozione detriti sul Polcevera | Video

Terminata questa mattina alle 8 l’allerta meteo gialla sono ripresi i lavori di rimozione delle macerie del ponte Morandi finite nel Polcevera.

La pioggia caduta al suolo ha creato un altezza di circa 10 centimetri d’acqua nel torrente ed i vigili del fuoco stanno operando per creare le condizioni migliori per poter far lavorare in sicurezza i mezzi delle imprese incaricate della rimozione dei detriti.

E’ interdetto l’accesso a tutta l’area rossa, quella in essere sul lato est del viadotto.

Tale provvedimento impedisce agli sfollati di poter entrare nelle case a recuperare i propri oggetti.

Ancora incerta la data della demolizione del ponte. Secondo la Procura, essendoci stati 43 morti, è prioritaria la conservazione della prova.