AUDIO I Genoa, cercasi allenatore urgentemente

Piove sul bagnato al Genoa. Dopo aver preso 6 scoppole (meritatamente) a Firenze, martedì doveva essere il giorno di Bruno Labbadia, tecnico tedesco, dalle chiare origini italiane, che ha ottenuto in Bundesliga delle salvezze insperate.

Era tutto concordato, anche il contratto di due anni, scadenza giugno 2024. La situazione di classifica del Grifone sino a domenica non lo allarmava, ed aveva già in tasca il biglietto dell’aereo che lo avrebbe portato a Genova in mattinata. Poi l’improvviso no, arrivato, in maniera fantozziana, dall’aeroporto tedesco di partenza…

