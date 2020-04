FIAB Ge aderisce alla campagna  #PEDALIUNITIDITALIA

FIAB Genova invita a pedalare questa estate in Italia

In una regione turistica come la Liguria è opportuno che anche questo avvenga per risollevare il nostro turismo.

FIAB ONLUS si impegna da 30 anni per rendere l’Italia un Paese Ciclabile, più a misura di persone tramite l’uso della bicicletta: per restare in forma, per vivere le città al meglio o viaggiare in maniera sostenibile.

In questo periodo di stop, FIAB si è interrogata su quale contributo potesse dare per aiutare chi si trova in difficoltà a causa degli interventi anti-coronavirus, consapevoli che la bicicletta è spesso la soluzione a svariati problemi.

Questa estate e le stagioni a venire saranno eccezionalmente difficili per il settore turistico: si stima un calo del 50% delle presenze, perché non potremo contare sul solito afflusso di turisti stranieri. Probabilmente anche noi non potremo varcare i confini nazionali, e saremo costretti a rimandare molti viaggi.

Se ci uniremo in un’azione collettiva potremo aiutare molto quel settore facendo appena potremo una VACANZA IN BICICLETTA IN ITALIA

C’è un patrimonio di bellezza in Italia che aspetta solo di essere scoperto, e la bicicletta può essere il modo migliore: sostenibile, salubre e autentico.

La bici ci consente di fare moto all’aria aperta, prolungare questo momento di “tregua” dagli inquinanti e visitare luoghi “fuori-rotta”, lontani dai circuiti più affollati e partendo dalla propria casa, per la sicurezza nostra e altrui.

Per alcuni sarà un’esperienza nuova, per altri una nuova chiave di lettura… FIAB spera possa essere semplicemente un gesto di Unità Nazionale!

I PRIVATI CITTADINI, possono aderite per pedalare.

AZIENDE, ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI, ALBERGATORI possono aderite per diffondere questa proposta.

E’ un’iniziativa senza scopo di lucro, totalmente condotta dai volontari FIAB per perseguire la missione della ONLUS.

Chi vuole aderire, è invitato a compilate il form al link https://bit.ly/pedaliunitiditalia e sottoscrivete pubblicamente questa campagna: i nomi (o le ragioni sociali) degli aderenti verranno pubblicati sulla pagina della campagna al link https://bit.ly/pagina_pedali_uniti, come gesto pubblico di solidarietà.

hashtag ufficiali della campagna: #pedaliunitiditalia #pedaliamoinitalia

FIAB Genova

Romolo Solari

Tel 3200371128