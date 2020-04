Posticipata la Festa dello Sport di Genova

La Festa dello Sport 2020, programmata dal 22 al 24 maggio al Porto Antico di Genova, è stata posticipata. Le società valuteranno una prossima data possibile in base all’emergenza sanitaria in corso.

Porto Antico di Genova S.p.A. e Stelle nello Sport valuteranno nelle prossime settimane ogni possibile soluzione alla luce dell’evolversi dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19 e come sempre in stretta sinergia con Istituzioni e territorio. Ad oggi, l’ipotesi più probabile è quella di uno spostamento nella seconda metà di settembre.

Da 16 anni la Festa dello Sport è il più importante momento di incontro per le famiglie e per tutti i giovani di Genova e della Liguria. Lo dovrà essere ancor di più in questo periodo particolarmente duro e sofferto. Gli organizzatori insieme a tutti i partner cercheranno di offrire alla città e al mondo sportivo una nuova opportunità di “ripartenza”.

La Festa è, infatti, l’atto conclusivo di un lungo percorso sportivo e didattico e per le Associazioni è anche una irrinunciabile occasione di promozione. In questi mesi il progetto Stelle nello Sport non si è fermato e ha continuato a rappresentare un importante strumento al servizio delle Scuole e dell’intero movimento sportivo ligure.

Proseguono quindi il contest “Il Bello dello Sport” così come il Premio Fotografico Nicali, il progetto “Una Classe di Valori” e ovviamente l’elezione degli sportivi e delle società dell’anno. Una novità è poi il video contest “Lo Sport ai tempi del coronavirus” che sta riscuotendo uno straordinario successo di partecipazione.

La Festa dello Sport, quindi, è solo rimandata. Lo sport tornerà nel cuore della città, al Porto Antico di Genova, non appena potremo finalmente dire, tutti insieme, di aver vinto la nostra sfida più difficile.

Per ulteriori informazioni consultare il sito di Stelle nello Sport.