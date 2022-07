Festival Musicale del Mediterraneo, workshop di percussioni acquatiche con Loïs Zongo sabato 16 e domenica 17 alla Piscina di Pra’

Festival Musicale del Mediterraneo, workshop di percussioni acquatiche con Loïs Zongo, propedeutico allo spettacolo che debutterà a settembre in prima nazionale.

Loïs Zongo conduce il workshop “Akutuk” insieme ad Ashai Lombardo Arop, Marika Pellegrini, Veronica Sodini e Lara Garzin. Un evento realizzato in collaborazione con il Comune di Sestri Levante, propedeutico allo spettacolo in prima assoluta che sarà al centro della seconda parte del 31° Festival Musicale del Mediterraneo, in programma a settembre.

L’Akutuk è una pratica ancestrale esclusivamente svolta dalle donne che, in gruppo, suonano percussivamente con le mani l’acqua del fiume ricavandone suoni a tre diverse altezze. Da alcuni anni Loïs Zongo ha ripreso questa pratica tanto a Parigi dove vive parte dell’anno, che in Camerun dov’è nata e torna regolarmente. «Nell’Acqua – spiega Zongo – il movimento parla della materializzazione del nostro pensiero e delle nostre azioni nel tempo e nello spazio, dalla sorgente alla foce, da una sponda all’altra.

Ma anche nelle direzioni dall’interno del nostro corpo, dal presente che recupera il passato per manifestarsi nel futuro». Suonare insieme nell’acqua del fiume diviene un momento per praticare l’ascolto ed esprimere gratitudine nei confronti della natura. «L’ascolto – continua – riguarda soprattutto la precisione del movimento e come la percepiamo interiormente. Nelle poliritmie è fondamentale ascoltare le altre. Quando ero piccola mia madre se parlava diceva ‘hai sentito?’, ma quando si trattava di Akutuk domandava ‘hai percepito?’». Per iscriversi al workshop scrivere a produzione@echoart.org, costo 80 euro.

Info, contatti e prenotazioni: info@echoart.org www.echoart.org, facebook, instagram

Prevendita: mailticket.it

