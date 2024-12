Festival Eccellenza al Femminile: Canto notturno delle donne mature

Un viaggio onirico di andata e ritorno

Al Festival dell’Eccellenza al Femminile “CANTO NOTTURNO DELLE DONNE MATURE”. Ancora un appuntamento nel ricco palinsesto della ventesima edizione del FEF, il Festival dell’Eccellenza al Femminile, ideato e diretto da Consuelo Barilari che celebra quest’anno la sua ventesima edizione.

Questa volta, nel suggestivo Salone di Rappresentanza della Città Metropolitana di Genova, in piazzale Mazzini 2, lunedì 2 dicembre alle 17,30, si terrà un incontro che tratterà del ciclo della vita, soffermandosi con particolare attenzione sul mondo delle donne che si affacciano all’età matura.

L’ispirazione nasce dal libro di recente pubblicazione, Canto notturno delle donne mature (Moretti e Vitali Editori, 2024), che esplora i sogni e le emozioni delle protagoniste, integrando strumenti quali la Sandplay Therapy, il disegno e la narrazione. Grazie a questi approcci, il testo analizza il valore simbolico che ogni percorso individuale porta con sé, offrendo un nuovo sguardo sulla consapevolezza del tempo che passa e sul privilegio dell’esperienza.

LE AUTRICI

Elvezia Benini è psicologa, psicoterapeuta a orientamento Junghiano, specialista in Sandplay Therapy, consulente forense presso il tribunale di Genova, già giudice onorario presso la corte d’appello di Genova.

Cecilia Malombra è psicologa clinica e di comunità, specialista in criminologia e scienze psicoforensi, psicoterapeuta in formazione junghiana ,consulente tecnico di parte in ambito forense, coordinatrice genitoriale.

I RELATORI E LE RELATRICI

All’evento prenderanno parte le autrici del libro, Elvezia Benini e Cecilia Malombra, e parteciperanno al dibattito relatori e relatriciper creare un dialogo aperto e stimolante sul tema.

Con le autrici saranno presenti la Direttrice del Festival dell’Eccellenza al Femminile Consuelo Barilari, la Consigliera dell’Ordine degli psicologi della Liguria Claretta Femia, il Preside della Facoltà di Medicina UniGe Piero Ruggeri, il Docente UniGe Francesco Mazza Galanti, la Dirigente MIUR Maria Cristina Castellani, la Docente Franca Ruggeri, l’ex Assessore Gianni Vassallo e lo Scrittore Giancarlo Malombra

Ingresso libero fino a esaurimento posti.