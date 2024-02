Festival di Sanremo 2024: la serata cover e gli ospiti

Questa sera si svolgerà la seconda parte della 74ª edizione del Festival di Sanremo. La serata inaugurale della manifestazione ha registrato un notevole successo di pubblico, ottenendo uno share medio del 65.1%.

Si tratta del risultato più alto raggiunto dal 1995, quando il Festival, condotto da Pippo Baudo con la partecipazione di Anna Falchi e Claudia Koll, esordì con uno share del 65.15%.

Nella classifica provvisoria, al comando si trova Loredana Bertè, seguita da Angelina Mango, Annalisa, Diodato e Mahmood. Giorgia si unirà ad Amadeus come co-conduttrice della serata, pronta ad affiancarlo sul palco dell’Ariston.

Anche in questa edizione, il Festival si articolerà in cinque serate, ognuna promettendo intrattenimento coinvolgente.

La serata più attesa dal pubblico è quella dedicata alle cover, in programma venerdì 9 febbraio. Numerosi artisti si uniranno ai cantanti in gara per esibirsi in reinterpretazioni uniche, anticipando un’addio speciale a Amadeus.

Si prevede una spettacolare passerella musicale che accontenterà gli amanti della musica, spaziando dagli anni ’60 ai giorni nostri. L’evento promette emozioni da vedere ed ascoltare, consolidando il Festival di Sanremo come un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica di tutte le età.

La presenza di talentuosi ospiti contribuirà a rendere l’edizione del 2024 un’esperienza indimenticabile per il pubblico italiano e internazionale.

Ogni performance verrà votata attraverso i seguenti canali: Televoto, Giuria delle Radio, Giuria della Sala Stampa, Tv e Web.

Una serata molto importante anche in previsione della finalissima del giorno seguente, sabato 10 febbraio.

Al momento l’artista più accreditata dai Bookmakers per il trionfo in questa edizione è Angelina Mango, è lei a vantare la migliore quota vincente Sanremo. A seguire Annalisa e Geolier.

Una classifica finale che sarà influenzata anche dalle performance nella serata delle cover. Annalisa salirà sul palco con La Rappresentante di lista e il coro Artemia, per interpretare il brano “Sweet Dreams (Are made of this)”.

Angelina Mango invece ha deciso di esibirsi con Il quartetto d’archi dell’Orchestra di Roma con il pezzo “La rondine”.

Geolier si presenterà con Guè, Luchè e Gigi D’Alessio, in un Medley dal titolo “Strade”. Fra le altre cover che stuzzicano molto il grande pubblico, Alessandra Amoroso in un Medley con Boomdabash, Alfa con il grande Roberto Vecchioni nell’interpretazione del famoso brano “Sogna, ragazzo, sogna”.

Molto atteso dai più giovani il duetto di Emma con Bresh, in un Medley dedicato alle canzoni di Tiziano Ferro.

Per i nostalgici, da non perdere l’esibizione di Fred De Palma con Eiffel 65, in un Medley con i più grandi successi del gruppo di musica dance.

Altrettanto emozionante sarà la presentazione all’Ariston del celebre pezzo dei Queen “Who Wants to Live Forever” da parte del gruppo Il volo con Stef Burns.

Il bravissimo Irama salirà sul palco insieme a Riccardo Cocciante con il brano “Quando finisce un amore”. Tra gli altri graditi ospiti della serata cover segnaliamo, tra gli altri, Malika Ayane, Paola & Chiara, Gianna Nannini ed Umberto Tozzi.