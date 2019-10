Festival della Scienza 2019 | Gli appuntamenti di lunedì 28 ottobre

Sono 10 gli incontri in programma al Festival della Scienza di Genova per oggi, lunedì 28 ottobre.

Gli 85 laboratori e le 25 mostre proseguono regolarmente, con apertura alle ore 9:00.

Michael Berry, professore di fisica teorica all’Università di Bristol, attraverso ottanta immagini illustra, in Scintille di Scienza (Palazzo Ducale, Sala del Maggior Consiglio, ore 21:00), i segreti di fenomeni quotidiani e affascinanti come gli arcobaleni o lo scintillio del Sole sul mare.

Ospite importante della giornata odierna anche Chris Ferrie, ricercatore di fisica matematica a Sidney e autore della fortunata serie di libri cartonati Baby scienziati, che avvicina i più piccoli alla scienza e al piacere della scoperta (Palazzo Ducale, Sala del Maggior Consiglio, ore 18:00).

Gli innovativi strumenti dell’archeologia moderna sono approfonditi da Marijke Gnade, titolare della cattedra di Archeologia delle civiltà preromane dell’Italia centrale della Facoltà di Scienze umane dell’Università di Amsterdam (Archeologia moderna: il futuro che scova il passato, Palazzo della Borsa, Sala delle Grida, ore 17:30).

Serena Clara Recagno, Paolo Povero e Roberta Vecchi, moderati da Paolo Prati, spiegano, in Nell’aria che respiro, i rischi legati alla presenza di inquinanti dell’aria e le iniziative specifiche per mitigarne la quantità nelle zone portuali (Palazzo Ducale, Sala del Minor Consiglio, ore 18:30).

I materiali autoriparanti rappresentano una nuova classe di materiali intelligenti: ne parla Saverio Russo in Oggetti che si riparano da soli: sogno o realtà? (Palazzo Imperiale, Saloni delle Feste, ore 17:00).

Al Cinema Ariston (ore 18.30) è invece proiettato il documentario/film Il Potere dell’Archivio – Renzo Piano Building Workshop con Benedetto Besio, Lorenzo Ciccarelli e Francesca Imperiale: un appassionante racconto sulla nascita, l’ordinamento, la funzione e la progettualità dell’Archivio dei progetti del Renzo Piano Building Workshop.

De La sfida globale per l’accesso ai farmaci (Palazzo Ducale, Informagiovani, ore 17:30) parlano Raffaella Ravinetto, presidente del Comitato Etico di Medici senza Frontiere con Giancarlo Icardi, professore di Igiene Generale Applicata dell’Università di Genova.

Antonio Dal Canton, Pasquale Esposito, Alessandro Faragli, Stefano Geniere Nigra, Edoardo La Porta e Francesca Viazzi approfondiscono il ruolo di acqua e sodio nella fisiologia umana in La genesi del tutto (Galata Museo del Mare, Auditorium, ore 17:00).

A offrire uno spaccato sulla situazione demografica della Superba, Marino Poggi, sacerdote, ex missionario e direttore della Caritas Diocesana di Genova che, in Persone: focus sugli elementi che formano le città (Sala Quadrivium, ore 17:30), regala al pubblico una prospettiva privilegiata circa le reali presenze in città, soffermandosi sulle fasce di “abitanti invisibili” come persone senza fissa dimora, stranieri, richiedenti asilo, spesso uomini e donne soli e in difficoltà. Infine, l’aperiquiz Salumiamo… giocando! (Palazzo Ducale, Cisterne, ore 18) durante il quale ogni concorrente sfida gli altri partecipanti, cercando di rispondere in modo corretto al maggior numero di domande proposte sui salumi.