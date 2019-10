F1 Gp Messico, Hamilton: Vettel ha tentato di speronarmi

La Ferrari pasticcia e Lewis Hamilton trionfa ne Gran Premio del Messico ipotecando un titolo che ancora non arriva per via della matematica.

Il pilota britannico però non le manda a dire al tedesco della Ferrari reo di avere avuto un comportamento poco sportivo alla partenza.

“È stata una partenza folle, Vettel ha cercato di buttarmi fuori, poi sono stato assalito da Verstappen. Sapevo che prima o poi Max mi sarebbe arrivato addosso come un siluro. Dopo il contatto con lui, fortunatamente, sono riuscito a rientrare in pista e ho ripreso la gara. Ma alla fine è stato un gran bel weekend, la macchina era grandiosa ed è stato speciale poter festeggiare questa vittoria qui in Messico”