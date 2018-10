Federica Pellegrini torna a Genova per il 45° Trofeo Nico Sapio

GENOVA. 23 OTT. Per il secondo anno consecutivo, anche Federica Pellegrini parteciperà al Trofeo Nico Sapio, tradizionale appuntamento natatorio internazionale giunto alla 45° edizione in programma alla Piscina Sciorba di Genova da venerdì 9 a domenica 11 novembre con organizzazione a cura di Genova Nuoto e My Sport e il patrocinio di Regione Liguria (ente promotore) e Comune di Genova.

Federica Pellegrini, nel 2017 destinataria di una grande ovazione di applausi e di affetto da parte del pubblico genovese dopo il successo nei 100 stile libero, sceglie ancora la Sciorba e il Trofeo Nico Sapio per l’avvio della stagione agonistica 2018/2019. Il rapporto di collaborazione stretto con la Federazione Italiana Nuoto permette, ogni anno, a Genova Nuoto e My Sport di poter contare sulla presenza di un parterre eccezionale. La campionessa olimpica di Pechino 2008, sei volte iridata e quattordici volte detentrice del titolo continentale, sarà al via assieme ad altri numerosi campioni italiani e stranieri, in evidenza in occasione di importanti meeting europei, che il Comitato Organizzatore ufficializzerà nelle prossime settimane.

Sciorba è, quindi, pronta a ospitare un altro grandissimo evento in un 2018 da incorniciare dopo il successo organizzativo e di pubblico delle finali della LEN Champions League di pallanuoto. I biglietti per il Trofeo Nico Sapio sono acquistabili in loco contattando My Sport all’indirizzo info@piscinesciorba.com specificando il numero di biglietti (costo 15 euro per il venerdì e 16 euro per il sabato) che si desidera acquistare e per quale giorno.

“Nel campo delle piscine, la Sciorba vanta strutture quasi uniche nel panorama italiano, strutture messe a dura prova dai numeri di questa manifestazione – spiega Enzo Barlocco, presidente My Sport – Ogni anno, in accordo con Regione, Comune e Città Metropolitana, lavoriamo molto per mantenere l’impianto in efficienza con numerose migliorie e operazioni di ammodernamento”. Il Trofeo Nico Sapio ha anche la forza di valorizzare il territorio genovese e ligure in chiave turistica. “Abbiamo grande qualità in vasca ma anche quantità come dimostrano i 1450 nuotatori complessivamente in gara nel 2017 – spiega Mara Sacchi, presidente Genova Nuoto – Società in arrivo da tutta Italia e anche e soprattutto dall’estero hanno la possibilità, nel tempo libero, di visitare e conoscere Genova”.

Il 45° Trofeo Nico Sapio sarà un test importante per il conseguimento dei tempi limite in vista della partecipazione ai Mondiali in vasca corta programma a Hangzou (Cina). Il programma prevede venerdì e sabato le sfide per le categorie Juniores (100 metri e 200 misti) e Assoluti con inizio eliminatorie alle 9 e finali alle 16:30. Domenica si confronteranno gli Esordienti A e i Ragazzi. L’evento godrà, venerdì e sabato, di un totale di 3 ore di diretta su RaiSport