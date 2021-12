Farmacista senza Green pass multato dai vigili, la soffiata di un cliente

Il farmacista era anche senza mascherina. Multata anche una dipendente

Un farmacista della Spezia che non indossava la mascherina è stato multato dalla Polizia locale.

Ad avvertire gli agenti che stavano effettuando un servizio appiedano, un cliente.

Gli agenti sono entrati nella farmacia e hanno constatato come il farmacista era dietro il bancone e serviva i clienti senza indossare la mascherina.

Gli agenti hanno poi deciso anche di controllare se fosse in regola con il Green pass scoprendo che non lo aveva.

Ulteriori accertamenti hanno permesso di scoprire che anche una dipendente non lo aveva. Il professionista, in quanto privo di mascherina, di green pass e per aver fatto lavorare la dipendente senza la certificazione verde, è stato multato per 1600 euro, per la dipendente multa di 600 euro.