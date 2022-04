Fabrizio Pagliettini: “Lettera a mio figlio”, una nuova canzone per il 25 Aprile

Presentata a Sestri Levante una nuova canzone per il 25 aprile, in un’epoca in cui c’è un grande bisogno di pace e di libertà.

La canzone si intitola “Lettera a mio figlio” ed è stata presentata in anteprima venerdì mattina all’istituto Natta de Ambrosis di Sestri Levante. Autore del testo e della musica è Fabrizio Pagliettini, direttore del Circolo Golf e Tennis di Rapallo, musicista dilettante di ottimo livello e molto attivo nel mondo del sociale e del volontariato.

Suono e arrangiamento sono di Stefano Cavallo, mentre le voci soliste sono di Fabrizio Pagliettini e Gianluigi Maggi. Il pezzo è

stato registrato allo studio La saletta di Andrea Carozzo.

“La canzone si inserisce in un progetto più ampio, intitolato “Three for free…dom” – afferma Pagliettini – Si tratta di un progetto musicale dedicato alla pace e alla libertà, nato per promuovere un brano inedito ispirato alla memoria di Riccardo Ameghino detto “Maina”, morto partigiano nel gennaio 1945. L’obiettivo è sensibilizzare tra i giovani il valore della memoria, vista come elemento di cui non si può fare a meno se si vuole costruire il futuro”.

“Il titolo del brano “Lettera a mio figlio”– prosegue Pagliettini – Il testo è una esortazione a tutti i giovani, un accorato appello perché non cadano negli errori della precedente generazione. Non devono cadere nell’indifferenza, il più grande errore storico dell’uomo. Oggi possiamo toccare con mano la violenza che imperversa a poche centinaia di chilometri da noi. C’è la violenza dei soldati in tuta mimetica, impegnati non solo in Russia e Ucraina ma in 59 guerre nel mondo; ma c’è anche e soprattutto la violenza dei personaggi che in giacca e cravatta la violenza la giustificano, la pretendono, la permettono”.

Dietro il progetto Three for free…dom ci sono Stefano Cavallo, storico bassista dei Réunion, polistrumentista che ha suonato e arrangiato il brano; Gianluigi Maggi, cantante, autore e chitarrista da molti anni; Fabrizio Pagliettini, cantautore, impegnato in temi sociali rivolti in particolare ai giovani, autore del brano.

Il brano si può ascoltare gratuitamente cliccando su questo link o copiandolo: https://youtu.be/023uzYJBcq4

PAOLO FIZZAROTTI