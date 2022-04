Genoa-Cagliari 1-0, Badelj all’ultimo respiro: il Grifone è vivo

Il Genoa non muore mai e si rilancia nella corsa salvezza battendo il Cagliari nello scontro diretto per la salvezza.

Primo tempo è bloccato e senza nessun vero tiro nello specchio della porta. Il Genoa va, però, vicino al gol con una girata di Amiri che sfiora il palo, per il resto molta tensione e diversi errori in mezzo al campo.

La ripresa si apre, invece, con il clamoroso palo colpito da Joao Pedro: al 48’ recupera palla Marin che fa partire un azione veloce, palla all’oriundo azzurro che si mette il pallone sul destro e calcia di potenza fermandosi però contro il montante. I sardi potrebbero colpire anche al 63’ con Keita che impegna Sirigu, ma non passano. A passare, invece, all’89’, è il Grifone con Badelj: tocco sottoporta e gol, vittoria 25 punti come la Salernitana, a -3 dai diretti rivali