F1 | Imola: Pole a Hamilton. Dove vedere la gara in tv

Tra qualche ora si correrà, sul tracciato di Imola, dove andrà in scena la seconda edizione del Gran Premio di Formula 1 dell’Emilia Romagna. Si torna a gareggiare nell’autodromo intitolato a Enzo e Dino Ferrari.

Le qualifiche

Lewis Hamilton su Mercedes, con un tempo di 1’14″411 ha ottenuto la pole del GP di Imola, realizzando, così la sua 99^ pole in carriera.

In prima fila domani accanto al campione partirà Sergio Perez con la Red Bull con un tempo di 1:14.446.

In seconda fila Max Verstappen con l’altra Red Bull (1:14.498) e la Ferrari di Charles Leclerc (1:14.740).

5° P. Gasly con l’AlphaTauri (1:14.790) e 6° D. Ricciardo su McLaren·#3 (1:14.826), 7° la rivelazione L. Norris su McLaren (1:14.875), 8° V. Bottas su Mercedes (1:14.898), 9° E. Ocon su Renault (1:15.210)., 10° L. Stroll su Aston Martin (1:15.138) e 11° C. Sainz Jr. su Ferrari·#55 (1:15.199), poi tutti gli altri.

Come seguire il Gran Premio di Imola in televisione?

TV IN CHIARO. Il GP di Imola è uno dei cinque che, in questo 2021, saranno trasmessi in diretta anche dal canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre).

TV A PAGAMENTO. Il Gran Premio di Imola verrà trasmesso integralmente in diretta da Sky Sport sui canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207).

IN STREAMING. Il Gran Premio di Imola potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e NowTV.

DIRETTA LIVE. OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alla gara.