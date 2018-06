Evento GenovaCresce: cristiani in Cina e nell’islam una situazione drammatica

“Cristiani in Cina e nell’islam una situazione drammatica” è il titolo dell’evento organizzato dall’associazione culturale GenovaCresce presso la sede del Circolo Bocciofila Lido in via Gobetti 8a in Albaro. L’appuntamento è alle 18 di giovedì 14 giugno.

I relatori del convegno sono il giornalista e storico genovese Alberto Rosselli e Fabio Bozzo. Introduce la vicepresidente di GenovaCresce Antonella Parodi. Modera il giornalista de Il Giornale del Piemonte e della Liguria, Diego Pistacchi.

“Sebbene la Repubblica Popolare Cinese continui a dichiararsi un Paese ateo – spiega Rosselli – in realtà esso conta al suo interno una popolazione religiosa costituita da ben 540 milioni di individui (su un totale di 1 miliardo e 300 milioni di abitanti) dei quali, tuttavia, soltanto 300 milioni dichiarerebbero apertamente la propria fede per non incorrere in discriminazioni da parte dello Stato.

Nonostante l’articolo n. 36 della Costituzione consenta a tutti i cittadini di esercitare ‘libertà di credo’, in questo vasto Paese l’essere professanti costituisce ancora un handicap di non poco conto, un effettivo status di ‘diversità’ che può precludere il beneficio dei più elementari diritti umani.

Una situazione dolorosa e paradossale se si considera che a partire dagli anni Novanta in Cina nessuno crede più al mito del comunismo. E mentre il patrimonio culturale del socialismo maoista si sgretola di fronte all’epocale mutazione capitalista di questo immenso Paese, i vertici di Pechino si trovano a dovere fronteggiare – spesso con la violenza – una temuta realtà, fino ad appena un decennio fa totalmente inimmaginabile, cioè la spontanea rinascita tra le masse, disgustate dalla crescente corruzione delle istituzioni e deluse dal tradimento degli impossibili ideali di giustizia sociale predicati per decenni dallo stato materialista, del sentimento religioso.

Quello che oggi reclamano milioni di giovani cinesi, soprattutto giovani, assetati non soltanto di facile e aleatorio benessere materiale, ma anche di dignità e autentica giustizia”.