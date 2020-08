Eventi della settimana nelle Valli del Parco dell’Aveto

Natura, sport, musica, arte e cultura nel fine settimana delle nostre Valli! Appuntamenti della settimana nelle Valli del Parco dell’Aveto.

La sera di venerdì 21 agosto la piazza centrale di Santo Stefano d’Aveto ospiterà il Concerto lirico al chiaro di luna mentre domenica 23 al Santuario si celebrerà la festa patronale di N.S. di Guadalupe con il concerto della Banda del Complesso musicale.

Per la domenica le Guide Meraviglie d’Aveto propongono un’escursione sui bastioni di Rocca del Prete, seguendo due itinerari selvaggi, lungo i canali Martincano e Acquapendente (info e prenotazioni: tel. 349.6446635).

Gli appassionati di MTB più giovani invece troveranno a Prato della Cipolla pane per i loro denti! Fino a domenica 23 agosto infatti i maestri della Scuola Sci di Santo Stefano d’Aveto organizzano un bike camp attrezzato con tapis roulant per imparare divertendosi (per informazioni: tel. 338.6645512)

Tanti appuntamenti ci aspettano anche in Valle Sturla! A Levaggi di Borzonasca si terrà la seconda edizione dell’evento “Profumi, suoni e benessere” presso l’az. agricola La Lavanda di Arnico, che quest’anno ci permetterà anche di vedere i funghi da un’altra prospettiva (posti limitati, prenotazione obbligatoria: tel. 338.6005951), mentre a Prato Mollo potremo trascorrere una giornata di immersione e riconnessione con la natura praticando il bagno di bosco insieme a Forest Bathing Liguria (info e prenotazioni: tel. 347.3302664).

E poi un gradito fuori programma: sabato 22 agosto Evelina Isola ci porterà ancora una volta sulle tracce dei cavalli selvaggi, per scoprire insieme comportamenti ed abitudini dei branchi (info e prenotazioni: tel. 347.3819395).

Già esauriti da alcuni giorni invece i posti disponibili per la serata di sabato dedicata alle stelle di Malga Zanoni e per l’evento straordinario di domenica “Il giorno in cui Natura andò sposa all’Arte” di Pino Petruzzelli a San Martino di Licciorno.