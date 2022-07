Eventi a Albisola Superiore (SV) nell’ultima settimana di luglio

Manifestazioni in programma ad Albisola Superiore, nell’ultima settimana di luglio:

Martedì 26 luglio, spiaggia libera Angolo Azzurro, ore 10.00

Snorkelling

Attività di scoperta della vita sott’acqua, a cura del Centro di Educazione Ambientale Riviera del Beigua. Per partecipare alle uscite è necessario essere muniti di propria maschera e boccaglio e saper nuotare. I minori devono essere accompagnati da un genitore. Attività a numero chiuso per adulti e bambini dagli 8 anni.

Per info e prenotazioni: CEA Riviera del Beigua, 366/6221213 staff@cearivierabeigua.it

Martedì 26 luglio, centro storico di Albisola Capo, dalle ore 20.00

Capo di Notte. La cena del pescatore

Le Notti Bianche di Albisola, a cura di Ascom. Percorso gastronomico per le vie di Albisola Capo, dalle ore 20.00. Musica dal vivo, esibizioni di ballo, shopping serale, presentazioni di moda, ceramica. Questi i 19 punti di ristoro che preparano tante specialità e piatti da gustare seduti o da portare via come da tradizione di streetfood: Bar gelateria Ghersi e Benvenuti al Sud in via IV novembre, Gelateria Ara Macao, Gelateria Gelso nero, Panificio Garbarini, osteria Il Santo, Ristorante Stella Maris, Dolce Pilar, Bar Pilar, Sir Andrew’s Cafè, A ca du fritu, L’anciua matta in via Colombo, Bistrot del mare e Clapy in piazza Chiesa, La Rosa dei venti in piazza del Talian, Harena Blanca, Marinella, Ristoro del Giaca sulla passeggiata Montale e Ristorante Pizzeria Il Sorriso in corso Ferrari.

In più quattro punti, in piazza del Talian, piazza Matteotti, via IV novembre e piazza Scacchiera, per esibizioni musicali, spettacoli di danza e sfilate di moda ed una postazione in via Colombo per laboratori per bambini, a cura di Viadon32, Libreria Sopra le Righe e Artù.

Mercoledì 27 luglio, piazza del Talian, ore 21.30

Folletti, fate ed altre creature del piccolo popolo…

Letture animate a cura dell’attore Riccardo Tortarolo.

Da giovedì 28 a sabato 30 luglio, centro storico di Superiore, dalle ore 19.00

#Liguritudine e dintorni

Percorso gastronomico nell’antico borgo di Albisola Superiore. Le tradizioni gastronomiche liguri per tre serate di festa, con musica dal vivo, esposizioni e animazione per bambini. Queste le postazioni gastronomiche

1. Circolo Alba Docilia: Impepata di cozze e bevande

2. Bar La Latteria: Bar e caffetteria

3. In Ciassa: Polpo in insalata, buridda, acciughe, ravioli “In Ciassa”, verdure ripiene

4. Panif icio F.lli Pescetto: Focacce farcite, tire, sfogliatine con marmellata, pesche dolci

5. CTC Il Castellaro: Focaccette di patate

6.Osteria del Quanto basta: Finto cono gelato di baccalà mantecato ai porri, insalata di panissa, sangria

7. La Taverna dei Peccatori: Birre liguri e dal mondo

8. Albigadus: Catalana, brandacujun, acciughe marinate

9. Ass. Come una Volta: Crêpes e sangria

10. Il Primo Elemento: Totani fritti in cuoppo, dolci

11. Soc. Op. Catt. S.Nicolo: Panini con acciughe, panini con panissa, bruschette al pomodoro, bevande e caffè

Questo il programma delle iniziative collaterali:

Presso la Società Operaia Cattolica San Nicolò

Giovedì 28 ore 20.30: Concerto di AM-FM

Venerdì 29 ore 20.30: Concerto di I Capovolti (tributo a Vasco Rossi)

Sabato 30 ore 20.30: Concerto di AM-FM

In piazza della Palma

Giovedì 28 ore 21.45: Concerto di Maelstrom Trio

Venerdì 29 ore 21.45: Concerto della Band Change

Sabato 30 ore 21.45: Concerto dei Back to Live

Tutte le sere In via della Rovere e piazza della Palma

• Artigianato ed opere dell’ingegno

• Arte e ceramica con Officina 900

• Giochi gonfiabili

In piazza della Palma

Laboratori ed attività per bambini, a cura della Cartoleria Sopra le Righe

Giovedì 28 ore 20.00: Giocando con Luca. Laboratorio creativo ispirato al film d’animazione Disney Pixar

Venerdì 29 ore 20.00: Laboratorio in lingua inglese con Paola Genovesi

Sabato 30 ore 20.00: Acquerelli di Albisola antica

Venerdì 29 luglio, sede Associazione Alpini, corso Mazzini 42

Concerto della Corale Alpina Savonese

A cura di ANA sezione Savona, Gruppo delle Albissole.

Fino a venerdì 9 settembre, Museo della Ceramica Manlio Trucco (corso Ferrari 193)

Le opere del Premio Nazionale Albisola 1954 per la ceramica

La mostra ripercorre un capitolo importante della storia di Albisola, facendo riferimento all’importante Premio Nazionale, al quale parteciparono numerosi artisti di chiara fama e mette in esposizione importanti opere.

Fino a domenica 31 luglio, sala espositiva presso Ufficio IAT (piazzale Marinetti), dalle ore 21.30 alle ore 24.00

Ceramicarte

Esposizione d’arte di Anna Santoiemma