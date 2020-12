Evade dagli arresti domiciliari, genovese 22enne arrestato

La Polizia ha arrestato, in via Piero Pinetti, a Quezzi, un 22enne genovese in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Il giovane, pregiudicato per reati contro il patrimonio e lo spaccio di stupefacenti, era stato sottoposto agli arresti domiciliari lo scorso agosto a seguito di giudizio per direttissima in merito a detenzione di stupefacente al fine di farne commercio e per ricettazione. Inottemperante agli obblighi imposti l’Autorità giudiziaria ne ha disposto la custodia cautelare in carcere eseguita ieri dai poliziotti del commissariato San Fruttuoso.