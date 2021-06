Euro 2020, il girone degli Azzurri: Italia e Turchia favorite

Sta per iniziare Euro 2020 che sarà inaugurato dall’Italia di scena a Roma. Analizziamo insieme il gruppo A degli Azzurri.

ITALIA: Se l’Italia parte favorita, le insidie rimangono dietro l’angolo. Il giocare in casa le partite del girone può essere una spinta notevole, soprattutto dopo un anno e mezzo di chiusura totale causa pandemia, ma l’effetto boomerang di un pubblico ancora ferito dal mancato Mondiale può quasi diventare un ostacolo.

TURCHIA: La compagine opposta agli Azzurri nella prima gara dell’Europeo. Una squadra che, dopo i tonfi delle ultime rassegne internazionali, sembra aver ritrovato un po’ di linfa vitale dalle nuove generazioni.

SVIZZERA: Storicamente non si schierano mai da nessuna parte, tranne che nel calcio. Qui la Svizzera è una costante spina nel fianco nonostante non eccella in praticamente nessuno dei reparti del campo. Tanti mestieranti che, da 7 anni a questa parte, sono mescolati insieme da quell’alchimista perfetto che si è dimostrato essere Vladimir Petkovic.

GALLES: Non è più il Galles di 5 anni fa quello che chiude la griglia di partenza del Girone A Euro 2020. Oltre alle classiche pressioni che seguono i risultati ottenuti in una grande rassegna come quella francese (culminata con una storica semifinale) ci si mettono anche le condizioni non favorevoli in cui la selezione gallese si presenta.