Euro 2020, finalmente ci siamo: stasera Turchia-Italia

Finalmente l’Italia torna protagonista in una rassegna internazionale. Alle ore 21, allo stadio Olimpico di Roma, il via ufficiale ai campionati europei di calcio.

Ad aprire la manifestazione continentale sarà l’Italia di Roberto Mancini che sfida nel Gruppo A la Turchia di Senol Gunes. Nei 10 precedenti tra le due nazionali gli azzurri non hanno mai perso, raccogliendo ben sette vittorie e tre pareggi. I turchi furono i primi avversari dell’Italia anche a Euro 2000 (anche in quell’occasione si giocò l’11 giugno), quando la Nazionale di Zoff andò a un passo dal trionfo finale perdendo solo al Golden Gol contro la Francia. Intorno agli azzurri c’è grande entusiasmo, così come nel gruppo, come ha sottolineato nella conferenza stampa della vigilia lo stesso ct Roberto Mancini: “Adesso divertiamoci. Penso che sarà un momento bello per tutti. Faremo del nostro meglio. La prima partita è la più difficile perché è quella d’esordio, ma mentalmente dovremo essere liberi e dare il massimo”.