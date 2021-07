EstateSpettacolo 2021 a settembre prima edizione di Music Expo

EstateSpettacolo 2021 a settembre prima edizione di Music Expo, al Porto Antico – Piazza delle Feste 9|12 settembre

E’ stata presentata mercoledì a EstateSpettacolo 2021, nella serata dedicata a due tra le più importanti scuole musicali italiane, Lizard e Groove Factory, la prima edizione di Music Expo, in programma dal 9 al 12 settembre.

Saranno quattro giorni di eventi, spazi espositivi e workshop per sostenere l’orientamento agli studi musicali, la formazione e le successive opportunità di placement.

Saranno previsti colloqui di avvicinamento alle discipline e agli strumenti musicali per tutti gli interessati, seminari e workshop sulle innovazioni didattiche, incontri tra le scuole e tra gli studenti, In questo contesto, scuole di musica private, licei musicali e AFAM potranno avere spazi e stand espositivi per presentare e promuovere la didattica, le attività e le eccellenze.

Music Expo, ideata da Luca Sabatini, musicista e docente, conta tra i promotori l’associazione MIG, guidata da Aldo De Scalzi, Doc Educational, Moosa, rete di imprese musicali, e Accademie Lizard Genova.

Secondo Luca Sabatini “Music Expo rappresenta la sintesi di un percorso che deve compiere ogni musicista. La scelta ‘vocazionale’ di uno strumento, lo studio assiduo e costante, il rapporto con gli altri e, alla fine, il palco.

Ebbene, tra il 9 e il 12 settembre affronteremo tutte queste tematiche con ospiti di eccezione, professionisti e studenti. In una rassegna musicale, ovviamente, non potranno mancare anche masterclass e concerti”

MIG – Musicisti Indipendenti per Genova mira alla rinascita di un polo musicale nella città di Genova, non limitata alla semplice promozione delle realtà musicali già presenti sul territorio, ma a rendere nuovamente la città un centro d’interesse culturale per tutto il territorio nazionale.

È diventato di grande importanza che i musicisti, senza differenze di genere e radice, si uniscano per proporre iniziative atte a rivalutare la musica in città, e a proporsi interlocutori attivi verso la pubblica amministrazione poiché riteniamo che solo tramite la collaborazione tra artisti ed istituzioni possa avvenire un reale cambio di tendenza.

Doc Educational è una cooperativa sociale onlus della rete Doc Servizi che si occuperà, tramite il responsabile della filiale di Genova Stefano Storti, del coordinamento delle scuole di musica della Rete Scuole Musica Liguri.

MOOSA rete di imprese Musicali è un progetto creato per la rigenerazione di asset culturali sul territorio nazionale. Su Genova Moosa da Marzo 2020 si è attivata per costruire un progetto di investimento e rilancio degli edifici Tabarca e del Metellino, due edifici strategici per la vita del distretto del Porto Antico.

Il suo coinvolgimento in questa edizione dell’Estate Spettacolo ha l’obiettivo di costruire una rete territoriale e nuovi modelli di business ad alto impatto sociale e culturale che permettano una nuova vita e un progetto duraturo e sostenibile per questi spazi.

La Lizard, fondata a Fiesole (Fi) nel 1981 da Giovanni Unterberger, è il più importante centro di produzione didattica musicale moderna in Italia, con più di 80 opere pubblicate con i maggiori editori musicali. Oltre 500.000 studenti hanno imparato a suonare sui libri delle sue collane editoriali.

Circa 7.000 studenti hanno studiato direttamente presso la Lizard di Fiesole e presso le sue sedi presenti a Genova e su tutto il territorio italiano, oltre che in USA, Spagna, Cina.