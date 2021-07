Al CPM parte WRITING&PRODUCTION for new generations

Al via al CPM Music Institute, scuola presieduta da FRANCO MUSSIDA, il nuovo e aggiornato percorso di studi di WRITING&PRODUCTION for new generations, un corso totalmente rinnovato e unico per la formazione di una nuova generazione di compositori e producer.

COMPORRE, ARRANGIARE, PRODURRE: questi i tre pilastri del corso proposto dalla scuola di Alta Formazione Artistica Musicale di Milano, pensato e studiato per i producer e compositori di domani.

Writing&Production offre un percorso triennale per un totale di 1.595 ore (1° anno: 527 ore; 2° anno: 535 ore; 3° anno: 533 ore) con docenti altamente qualificati, che lavorano al fianco di artisti nazionali e internazionali.

Il corso si compone di due moduli principali:

– Composizione e arrangiamento. Oltre 700 ore di lavoro in aula e in studio di registrazione sulle materie di composizione, orchestrazione e analisi musicale;

– Tecnologie, software e pratica negli studi di registrazione. Circa 540 ore di lezioni ed esercitazioni con i principali software, negli studi d’avanguardia Core-T-Zone e Alari Park Studios (Alari A, Alari B, Acid Sun), nelle aule e negli studi A e B del CPM.

Peculiarità di Writing&Production sono le 215 ore di D.E.M.O. (Domestic Enhanced Musical Operation), incentrate sullo studio dei Demo di opere sviluppate sia singolarmente che in gruppo dagli allievi, in tutte le forme e casistiche (canzoni, pubblicità e sonorizzazione audio – visivi).

Completano il piano di studi materie di management, Pianoforte o Chitarra Complementare, Legal&Business, le materie online (Teoria e Armonia, Storia della Musica) e le 80 ore di Open Week annuali.

L’obiettivo è quello di formare esperti producer e compositori che accompagneranno le future generazioni di musicisti e ascoltatori verso una sempre maggiore sensibilità e consapevolezza, senza tralasciare gli aspetti sociali/umani di questa speciale figura professionale in continua evoluzione.

Il corso è a numero chiuso: per accedervi è necessario sostenere un’audizione individuale e una prova scritta con i Responsabili di Dipartimento Diego Maggi e Lorenzo Cazzaniga.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la scuola inviando un’e-mail a corsi@cpm.it o chiamando lo 02.6411461.

Il CPM Music Institute (riconosciuto Istituto di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica dal MIUR) vanta un programma didattico ricco e articolato di corsi specializzati nella formazione strumentale, vocale e professionale curati da insegnanti professionisti (Basso, Batteria, Canto, Chitarra, Pianoforte&Tastiere, ProAudioEngineer, Writing&Production, SongWriting, Giornalismo, Violino Pop, Fiati Pop e Presenza Scenica) e propone percorsi Accademici, Pre-Accademici, Multi e Mono Stilistici, Individuali (AFAM, BAC, Diploma, Certificate, Individuali e Master).

È inoltre possibile intraprendere il Triennio AFAM per conseguire il Diploma Accademico di I livello, un titolo equivalente ad una Laurea triennale riconosciuta su territorio nazionale e in tutti i Paesi Europei.

Molti di coloro che si sono diplomati al CPM lavorano oggi in orchestre prestigiose, suonano e cantano come coristi o musicisti all’interno di band di importanti artisti (da Laura Pausini alla PFM), altri hanno intrapreso carriere artistiche proprie (tra i quali Mahmood, Chiara Galiazzo, Renzo Rubino, Cordio).

Dal 1988 si occupa anche di portare la Musica in luoghi estremi, la più recente iniziativa è CO2 “Controllare l’odio” che consiste nell’installazione di speciali audioteche di sola musica strumentale divisa per stati d’animo, attive in 11 carceri italiane.

Milano, Opera, Monza, Torino, Alessandria, Roma, Napoli, Venezia, Genova, Bologna, più una variante attiva al carcere minorile Beccaria di Milano, e realizza progetti musicali educativi per l’industria, come la progettazione di una radio di qualità per il circuito NaturaSì e i corsi formativi per i partecipanti ad Area Sanremo.

Nel periodo di emergenza sanitaria, il CPM Music Institute ha potenziato il proprio sistema scolastico proseguendo i programmi didattici già in corso con lezioni virtuali interattive (sia teoriche che strumentali) e attivando specifici corsi online di Basso, Batteria, Canto, Chitarra e Pianoforte&Tastiere ai quali si accede previa audizione.

I corsi online offrono un percorso di studi Pre-Accademico sviluppato in tre annualità, suddivise a loro volta in 8 livelli, che prevedono un esame e una certificazione a fine livello, il materiale didattico digitale, un account Teams dedicato, l’accesso alla piattaforma MyCPM e agli incontri riservarti delle prestigiose Open Week, un kit dello studente (zaino, t-shirt, quaderno pentagrammato).