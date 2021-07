Estate 100x100 SuperEnalotto, vinti a Genova 100 mila euro

Superenalotto, è stata presentata all’incasso la vincita di uno dei premi assegnati nel concorso n. 76 di sabato 26 giugno che ha distribuito in tutta Italia ben 100 premi garantiti da 100 mila euro ciascuno.

Quella di Genova è stata l’unica vincita conseguita in Liguria.

Il 26 giugno scorso la fortuna si è fermata a Genova, nelle mani di una casalinga.

“Sono solo una casalinga, mi dicono in molti, in troppi. Come se non fosse un impiego importante, come se si restasse a casa tutto il giorno sul divano a guardare la tv o al telefono con le amiche. Eppure noi casalinghe non smettiamo mai di lavorare, non abbiamo pause, non abbiamo neppure le ferie garantite. E se prendiamo un raffreddore, la nostra giornata non cambia”.

La vincitrice sente il bisogno di rivendicare il suo ruolo, in cui la passione per la famiglia dona senso e valore alle azioni di tutti i giorni.

La donna gioca all’iniziativa speciale “Estate 100×100” di SuperEnalotto SuperStar con la speranza di vincere, ma soprattutto con la determinazione di voler dimostrare che i sogni sono di tutti, anche delle casalinghe.

“Ho giocato e ho vinto! L’ho scoperto facendo controllare la schedina nella stessa ricevitoria in cui l’avevo giocata. Non ci credevo… e l’emozione è stata così forte da farmi mancare il respiro. Non ricordo altro se non lo sguardo del ricevitore, indimenticabile”.

Con una parte della vincita, la donna farà un viaggio con la sua famiglia, tutti insieme. Sarà lei ad offrirlo.

“Il denaro della vincita servirà soprattutto a coprire le esigenze della mia famiglia e sarò io a gestirlo. Io che conosco ogni necessità e desiderio dei miei cari.

Io che continuerò a fare le torte come segno di affetto e che mai andrò a comprarle, neppure con i “miei” soldi!”.

